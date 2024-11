Ravennatoday.it - Rossin open: al festival ospiti artisti dalla Germania e dal Taiwan

Leggi su Ravennatoday.it

Giovedì 21 novembre e venerdì 22 novembre alitinerante “” sono in programma due concerti: giovedì giunge a Lugo, nella confortevole sala Polivalente Il Tondo (in via Lumagni 30) il violinista franco-tedesco Michael Barenboim, primo violino della West-Eastern Divan Orchestra.