Romatoday.it - Roma Volley, il terzo set sta diventando una “maledizione”

Leggi su Romatoday.it

Il 3 sarà anche il numero magico per antonomasia, ma nel caso dellaClub in questa stagione non sta portando affatto bene. Le Wolves sono state infatti protagoniste nelle ultime due uscite di unset a dir poco rocambolesco. Domenica scorsa la formazione di coach Cuccarini ha.