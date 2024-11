Sbircialanotizia.it - Roma, esplosione in un’abitazione di Artena: crolla il tetto, 2 feriti

Leggi su Sbircialanotizia.it

A causare lo scoppio una fuga di gas dalla bombola. I, non in pericolo di vita, sono stati trasportati in ospedale Un'si è verificata nella mattina di oggi, 19 novembre, all’interno di una casa indipendente ad, in provincia di. Lo scoppio in Contrada Abbazia dove sono intervenuti i carabinieri del Nucleo .