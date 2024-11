Ilrestodelcarlino.it - Rivive ’Romagna in fiore’

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

attraverso un docufilm l’iniziativain. La programmazione è prevista domenica alle 18 al Teatro Alighieri, in via Angelo Mariani, a Ravenna (ingresso gratuito), grazie a Ravenna Festival e Trail Romagna.inè la rassegna di otto eventi gratuiti che lo scorso maggio, nel segno del green, ha visitato alcuni dei territori più duramente colpiti dall’alluvione nel 2023. Le emozioni vissute dai partecipanti rivivranno sullo schermo, grazie al docufilm di Dario Tognocchi e Gerardo Lamattina. I concerti si sono tenuti a Faenza, Riolo Terme, Brisighella, Modigliana, Tredozio, Galeata, Conselice, Sarsina fino alla località La Torraccia della cooperativa C.A.B. TER.RA. In circa 45 minuti, il docufilm raccoglie testimonianze di artisti, staff, volontari, spettatori in un racconto collettivo dove la memoria del dramma si intreccia all’amore per questa terra e le sue genti; una riflessione a più voci sulla possibilità di trovare un nuovo equilibrio fra uomo e natura, anche nello spettacolo dal vivo.