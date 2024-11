Fanpage.it - Rivalutazione pensioni, di quanto aumentano nel 2025 e perché saranno più alte per chi lascia il lavoro

Leggi su Fanpage.it

Nell'aumento dellenon scatta solo per chi già riceve l'assegno, con lain base all'inflazione, ma anche per i nuovi pensionati: l'Istat ha comunicato il tasso didel montante contributivo, cioè dei contributi accumulati finora. Questo farà scattare un assegno più alto per chiill'anno prossimo.