Cataniatoday.it - Rifiuta il Tso e si barrica in casa minacciando di fare esplodere delle bombole

Le volanti della questura di Catania hanno fatto irruzione in un appartamento di via Ronchi per convincere un 75enne a farsi sottoporre ad un Trattamento sanitario obbligatorio. L'uomo si erato incon la minaccia diquattrodi gas gpl. Dopo l'intervento dei.