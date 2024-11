Messinatoday.it - Ricoverata per incidente, muore per infezione in ospedale: esclusa prima la responsabilità medica e ora di chi l'ha investita

Leggi su Messinatoday.it

Ha investito una donna con la Vespa ma il decesso dell’anziana, Santa Calcagno, 74 enne di Barcellona, sarebbe legato a unacontratta in. Per questo motivo è stato assolto Marco Briguglio, 41 anni, di Barcellona che il 12 luglio del 2016 investì la donna in via del Mare mentre.