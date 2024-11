Agrigentonotizie.it - Ricordando Sciascia a 35 anni dalla scomparsa: incontro alla Camera di commercio

Leggi su Agrigentonotizie.it

In occasione del 35esimoversario della more di Leonardo, giovedì 21 novembre alle 17,30, nella sala degli specchi delladidi Agrigento, è in programma l’sul tema “scrittore e intellettuale europeo – Dal Mediterraneo all’Europa. Organizzazione a.