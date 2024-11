Quifinanza.it - Richiamo per formaggio spalmabile a causa di rischio per la salute: il lotto ritirato

Leggi su Quifinanza.it

Il ministero della, nella sua funzione di monitoraggio dei prodotti che mettono ala, ne ha richiamato uno ritenuto pericoloso. Si tratta di un.I rischi legati al prodotto sono piuttosto seri, tanto che il ministero ha chiesto di fare attenzione al consumo. L’avvertenza infatti è di non consumarlo in via precauzionale per colpa di contatto con un altroe su cui risulta la presenza di un batterio.per: presenza batterioCon la nota del 14 novembre il ministero della(presente anche sull’app dedicata) ha deciso ildi un prodotto potenzialmente pericoloso. Si tratta di un.Ilè del marchio “Formaggeria Camuna”. Il nome di denominazione di vendita è Stracchino Lago Iseo.