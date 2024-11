Regionali vittoria doppia per il centrosinistra | Pd esulta ma gli alleati soffrono

Leggi su .com

(Adnkronos) – Ilagguanta il 2 a 1 alle elezioni, nella tornata d'autunno 2024, e il Pd di Elly Schleinper la doppietta. Un trionfo in Emilia Romagna con Michele De Pascale. Unameno larga per Stefania Proietti in Umbria, ma decisiva. Un risultato, quello umbro, incerto fino alla vigilia, con .L'articoloper il: Pd, ma gliproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.