Regionali Umbria ed Emilia Romagna Meloni | Non vincere sempre aiuta a stare con i piedi per terra

(Agenzia Vista) Roma, 19 novembre 2024 "I cittadini hannoragione. Sono dispiaciuta del risultato e della non conferma del governo in. Faccio gli auguri ai vincitori e rinnovo la mia fiducia a Elena Ugolini e Donatella Tesei. Smentisco alcune ricostruzioni secondo le quali io non apprezzassi Donatella Tesei. I cittadini hanno scelto un'altra parte. Ne prendiamo atto, faremo le nostre valutazioni. Bisogna ascoltare ciò che hanno detto i cittadini, che in questi due anni hanno premiato il centrodestra. Sono ancora molto ottimista sul consenso dei cittadini. Bisogna interrogarsi su quanto non ha funzionato. Nona mantenere iper" così la premierdurante un punto stampa a margine della riunione del G20 a Rio de Janeiro, in Brasile. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev