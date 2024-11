Regionali per il centrodestra ora si apre la partita Veneto | i nodi da sciogliere

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – Dopo la doppia sconfitta rimediata in Emilia Romagna e Umbria, Fratelli d'Italia lavora per rifarsi in vista delle prossime sfide elettorali, a partire dal, dove – in attesa delle mosse del governatore uscente, il leghista Luca Zaia – si gioca unanazionale all'ultimo voto. Non è un mistero infatti che il .