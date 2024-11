.com - Regionali, centrodestra battuto due volte “ma la maggioranza resta solida”

(Adnkronos) –Doppia sconfitta per ilin Emilia Romagna e Umbria. La prima Regionesaldamente nelle mani del centrosinistra, grazie alla vittoria del sindaco di Ravenna Michele De Pascale su Elena Ugolini; la seconda ritorna ‘rossa’ dopo la parentesi degli ultimi cinque anni targati Donatella Tesei, la candidata della Lega e delche non è riuscita a bissare il successo del 2019. Alle 19.09, quando il quadro emerso dalle proiezioni era ormai chiaro, la premier e leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni non può che riconoscere la vittoria dei candidati dello schieramento rivale: “Desidero rivolgere i miei auguri di buon lavoro ai nuovi presidenti della Regione Umbria, Stefania Proietti, e della Regione Emilia Romagna, Michele De Pascale. Al di là delle differenze politiche, auspico una collaborazione costruttiva per affrontare le sfide comuni e lavorare per il benessere e il futuro delle nostre comunità”, scrive su X la presidente del Consiglio, che rivolge un “ringraziamento sentito” a Donatella Tesei ed Elena Ugolini “per l’impegno, la dedizione e la passione dimostrati in questa competizione elettorale”.