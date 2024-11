Ilrestodelcarlino.it - Reggio Emilia, svaligia pizzeria in un baleno e beffa l’allarme. Il video

, 19 novembre 2024 – “Ci ha messo quaranta secondi per entrare e portare via i soldi. Neanche quasi il tempo di far scattare.”. Il racconto sconsolato è di Francesco Gobello, titolare della‘Lievitare’ di via Melato ata nella notte di ieri. "Ho aperto il locale a giugno scorso, è la prima volta che mi capita un furto. Diciamo che mi hanno fatto l’inaugurazione.", prova a sdrammatizzare mentre ci mostra le immagini delle telecamere di sorveglianza che hanno immortalato il ladro mentre “con un calcio in un punto ben preciso della porta – continua a raccontare Francesco – spacca la cornice affinché caschi il vetro e lui possa entrare indisturbato. Evidentemente conosceva bene il modello dell’infisso.”. Oltre ai soldi – circa 200 euro portati via – i danni si estendono appunto alla porta d’ingresso ora da riparare.