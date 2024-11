Padovaoggi.it - Rapine in serie: due giovanissimi assicurati alla giustizia

Leggi su Padovaoggi.it

Giovani violenti in cittàgrazie alle indagini serrate promosse dagli investigatori della Questura di Padova. Gli agenti della Squadra Mobile nella mattinata di giovedì 14 novembre in via Bainsizza, hanno individuato e sottoposto a fermo di polizia giudiziaria due.