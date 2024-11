Sport.quotidiano.net - QUI ROSSONERI. Opzione Loftus-Cheek contro la Juventus

Squadra in campo ieri per iniziare a preparare la sfida di sabato con la(ore 18, San Siro sold out). "Bisogna migliorare l’equilibrio, perdiamo partite che non dobbiamo perdere", Ibrahimovic dixit. Così Fonseca ragiona sulla mossa, con Pulisic ridirottato a destra e l’inglese ad affiancare Reijnders ("non è troppo tardi per lo scudetto", le sue parole dall’Olanda) e Fofana (non convocato dalla Francia). A proposito, atteso Theo Hernandez che è stato risparmiato in Italia-Francia per una contusione al ginocchio: "Non è al meglio, ma la stanchezza è anche psicologica", il messaggio del ct Deschamps. Pronto al rientro Gabbia. L.M.