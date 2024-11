Fanpage.it - Quanto aumenta lo stipendio dei dipendenti comunali con il rinnovo del contratto collettivo

Leggi su Fanpage.it

Sono ripartite le trattative per ildeldelle Funzioni locali, ovvero dei, provinciali e regionali. Sul tavolo c'è un aumento da 128 euro al mese, in media, ma i sindacati chiedono di più per recuperare l'inflazione.