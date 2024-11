Ilpiacenza.it - «Quando sbagli anche i liberi fai sempre fatica»

Leggi su Ilpiacenza.it

Niente da fare per l’Assigeco Piacenza nel monday night in terra brindisina. Sul parquet del PalaPentassuglia i ragazzi di coach Manzo combattono a viso aperto per trenta minuti abbondanti di gioco, recuperandouno svantaggio in doppia cifra nel corso del primo quarto, ma cedono nei minuti.