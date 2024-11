Linkiesta.it - Quando le parole sono una maniglia per aprire uno spazio fuori dal mondo

Dal febbraio 2022, dopo essere diventata madre, la cantautrice e scrittrice Claudia Lagona, in arte Levante, ha guardato ildalla porta di casa e ha cominciato a farle troppa paura. Così, ha deciso di inventare una dimensione diversa, dove poter riscrivere unche oggi non c’è. In due anni, tutto in analogico, Levante ha costruito questoritagliando la realtà descritta sui quotidiani, sui giornali che strillavano e che tutt’ora strillano gli orrori della guerra, il dolore delle stragi, le lacrime dei familiari delle vittime della crisi climatica. Insomma, ha preso lee le ha reimmaginate, dando loro significati nuovi.Oltre a essere una cantautrice, l’artista si è riscoperta artigiana della parola: alle poesie ha affiancato collage, dipinti, pensieri di conforto e di speranza, trasformando la cronaca brutale in un manuale che funge da promemoria: che in tempi come questi l’arte della meraviglia dev’essere un’opera quotidiana.