Feedpress.me - Putin firma la nuova dottrina nucleare. Casa Bianca: dalla Russia retorica irresponsabile

Il presidente russo Vladimirha approvato il decreto che aggiorna ladella. Lapotrà dare una rispostaanche ad attacchi non nucleari da parte dell'Ucraina con l'uso di missili forniti da Paesi occidentali. Lapotrà usare armi nucleari come «estrema risorsa per proteggere la sovranità del Paese » se essa sarà minacciata da un attacco