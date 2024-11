Iltempo.it - Putin aggiorna la dottrina nucleare. Kiev lancia i primi missili Usa in Russia

Sono "l'emergere di nuove minacce e i rischi militari" a rendere necessario per il presidente russo Vladimirunmento dellain cui è stata ampliata la categoria degli Stati e delle alleanze militari soggette a deterrenza. Un elenco di tutte le circostanze in cui lasi riserva il diritto di rispondere con armi atomiche, tra cui l'aggressione da parte di qualsiasi Stato nonma con la partecipazione o il sostegno di un Paese, o attacchi alla Bielo. Ma anche l'uso massiccio dio droni da parte dell'Ucraina sul territorio russo. Come i 6 razzi balistici Atacms forniti dagli Stati Uniti che per la prima volta sono stati impiegati dall'esercito diper colpire un deposito di munizioni nella regione russa di Bryansk. Cinque di questi, secondo il ministero della Difesa di Mosca, sono stati abbattuti, mentre il sesto è stato danneggiato.