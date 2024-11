Lidentita.it - Putin aggiorna la dottrina nucleare: ampliate le condizioni per attacco atomico

(Adnkronos) – La Russia ritiene che sia "necessario" allentare le regole per il possibile ricorso alle armi nucleari in risposta a quelle che Mosca vede come minacce alle propria sicurezza. Lo ha reso noto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov dopo che Vladimir