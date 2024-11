Lanotiziagiornale.it - Pure l’Umbria ai giallorossi. Riconquistata l’ex roccaforte

Se in Emilia Romagna vincere per il campo largo era più semplice, considerando che la Regione è da 54 anni guidata dal centrosinistra, molto più aperta era la sfida in Umbria.Nove erano i candidati alla presidenza della Regione ma il testa a testa era fra il centrodestra e il campo largo, che sostenevano, rispettivamente, le candidate alla presidenza Donatella Tesei, governatrice uscente, della Lega e la civica Stefania Proietti, sindaca di Assisi e presidente della Provincia di Perugia.Ebbene anche qui il campo extra-large ha vinto.Proietti col 51,2% – Tesei si è fermata al 46,1% – è diventata la nuova presidente del.A Terni i leader del centrosinistra per tirare la volata a ProiettiSe dunque in Emilia Romagna prevaleva, alla vigilia, l’ottimismo per un risultato considerato già a portata di mano, incertezza regnava sulle urne umbre.