Calcionews24.com - Pulisic: «Mi sento leader sia al Milan che in Nazionale. Sulla qualificazione degli USA dico che…»

Leggi su Calcionews24.com

, attaccante del, ha rilasciato qualche dichiarazione dopo la vittoriaUsa contro la Giamaica per 4-1 in cui ha segnato un golha concesso un’intervista a ESPN dopo la vittoriaUsa per 4-1 contro la Giamaica in cui ha segnato un gol. Queste le parole del campione del– «Per me è molto importante, voglio solo aiutare la squadra: .