Fanpage.it - Protocollo con i sindacati, vietati gli scioperi in nove date del Giubileo. Ma la Cgil non firma

Leggi su Fanpage.it

Le organizzazioni sindacali si sono impegnate a non proclamaredel trasporto aereo, ferroviario, marittimo, locale, della sanità, dei vigili del fuoco, della polizia municipale e del servizio di igiene di Roma nelle giornate di particolare rilevanza e in corrispondenza dei principali eventi dell'Anno Santo. La, tuttavia, non hato l'accordo.