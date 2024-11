Ecodibergamo.it - Produzione e traffico di sigarette di contrabbando: una fabbrica sequestrata in Bergamasca

Leggi su Ecodibergamo.it

IL BLITZ. Si chiamata “Zamek” l’operazione che ha permesso di individuare un’organizzazione criminale internazionale dedita aldi tabacchi lavorati, composta da oltre 50 sodali. In Italia lasi troverebbe in, oltre che in altre località europee.