Napolitoday.it - Procreazione medicalmente assistita. De Luca:"Diamo servizi eccellenti alle coppie con problemi di fertilità"

Leggi su Napolitoday.it

“Vorrei chiedere al mondo dell'informazione di aiutarci a comunicare che territorio per territorio ci sono delle strutture di assoluta eccellenza a cui rivolgersi per la. Mi è capitato di trovare giovaniche a volte non avevano neanche l'informazione di.