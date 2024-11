Reggiotoday.it - Ponte sullo Stretto, Wwf: "Progetto rimandato solo per non bocciarlo"

Leggi su Reggiotoday.it

"Un esito, per certi versi scontato, che inevitabilmente porta ad un parere contraddittorio e problematico dal momento che gli impatti ambientali dell’opera sono innegabili". Così il Wwf Italia commenta il parere rilasciato dal Mase per la Valutazione di Impatto Ambientale (Via) del