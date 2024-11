Quotidiano.net - Pichetto, 'dal G20 nessun input alla Cop29'

Leggi su Quotidiano.net

Dal G20 di Rio de Janeiro "non è arrivatodi Baku sulla finanza climatica, "anzi, in questo momento noi evitiamo di parlare di cifre. Abbiamo appena finito la riunione (della delegazione della UeCop, n.d.r.) e l'impegno che abbiamo assunto è quello di non parlare di numeri, anche perché vogliamo legare i numeri alle misurazioni e alle mitigazioni". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto, a margine di un evento di Leonardodi Baku.