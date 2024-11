Quotidiano.net - Piazza Affari scivola e sfiora il -3%. Le minacce nucleari della Russia spaventano l’Europa

Milano, 19 novembre 2024 - La Borsa italiana ritocca i minimigiornata e scende del 2,8% con l'indice Ftse Mib, confermandosi lapeggiore in Europa sulle tensioni scatenate dalla nuova dottrina russa sull'uso delle armiin risposta all'utilizzo dei missili Usa a lungo raggio da parte dell'Ucraina. Tra gli altri listini Madrid perde due punti percentuali, come quello di Mosca, mentre il mercato azionario che più prova a tenere è Londra, che scende comunque dello 0,5%. A Milano soffrono soprattutto le banche, con Fineco, la Popolare di Sondrio e Unicredit in ribasso di cinque punti percentuali. Male anche Tim, che cede il 4,7% e Stellantis in calo del 4,4%. Spread Btp-Bund piuttosto stabile a 122 punti base, con l'euro debole in calo dello 0,2% a quota 1,052 contro il dollaro.