Vanityfair.it - Perché Valditara è allergico al patriarcato (indizio: c'entra «il gender»)

Leggi su Vanityfair.it

Dopo Giulia Cecchettin sono morte altre 120 donne, ha detto il padre Gino, presentando la fondazione intitolata alla figlia, vittima di femminicidio un anno fa. Una strage silenziosa che non finirà finché non smetteranno di strumentalizzarla per fini politici