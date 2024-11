Linkiesta.it - Per Alexandre Gabriel il gin deve essere naturale

Visti con gli occhi di uno dei principali produttori di Cognac, i dazi cinesi fanno una certa paura e adesso al timore per la guerra commerciale con la Cina si somma quello per le conseguenze delle elezioni negli Stati Uniti. Nella seconda parte dell’intervista de Linkiesta Gastronomika (la prima si trova qui),parla di questo e anche del gin, un prodotto che, giunto probabilmente all’apice della propria espansione, oggi si trova a un punto di svolta, in cui si rende necessaria una normativa più precisa. «Dovrebbefatto solo con ingredienti naturali, senza aromatizzazioni artificiose», afferma, che come master distiller di Maison Ferrand, è anche stato uno dei primi ad abbracciare questa produzione. C’è poi un’anticipazione che riguarda un nuovo gin, fatto con ingredienti naturali e il ginepro coltivato in Francia, ma prodotto a Barbados in un alambicco con più di due secoli di storia.