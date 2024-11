Pediatri 13 mln di bambini in povertà incidenza più alta al Sud e tra stranieri

Ilgiornaleditalia.it - Pediatri, 1,3 mln di bambini in povertà, incidenza più alta al Sud e tra stranieri

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Roma, 19 nov. (Adnkronos Salute) - In Italia, secondo i dati Istat relativi al 2023, oltre 1 milione e 295milavivono inassoluta, che significa non avere i mezzi per condurre uno standard di vita minimamente accettabile. Un numero che corrisponde al 13,8% del totale dei minori resid