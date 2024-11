Modenatoday.it - Passato e futuro di Dungeons&Dragons, tavola rotonda al BLA

Leggi su Modenatoday.it

In occasione dell’International Games Month Italy, il Comune di Fiorano Modenese insieme al Club TreEmme ha organizzato, per giovedì 21 novembre alle 20.30 al BLA, unacon ospiti ed esperti per parlare delle novità riguardanti il più famoso gioco di ruolo in circolazione, Dungeons.