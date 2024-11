Partinico tragedia sulla Statale 186 | donna investita muore in ospedale

Leggi su Dayitalianews.com

Travolta da un’automobilista che ha chiamato i soccorsi.Unaè statae uccisa a(Palermo)Ss 186, nel prolungamento della via Benevento.La vittima, da qualche tempo residente in paese, stava attraversando la strada quando, come hanno accertato gli agenti della polizia municipale, all’altezza della pizzeria “Pinocchio” è stata travolta da un’auto condotta da un uomo, residente a Monreale.L’automobilista non si sarebbe accorto del pedone, a causa della scarsa illuminazione. Laè stata sbalzata per qualche decina di metri ed è rimasta priva di conoscenza riversa sull’asfalto. Sono scattati i soccorsi, chiamati dallo stesso conducente del mezzo. I sanitari del 118 hanno soccorso lae l’hanno trasportata all’Civico dia poca distanza dal luogo dell’incidente.