Papa, Dio chiederà conto delle lacrime sparse in Ucraina

"Che il Signore consoli i nostri cuori e rafforzi la speranza che, mentre raccoglie tutte lee ne, Egli rimane accanto a noi anche quando gli sforzi umani sembrano infruttuosi e le azioni non sufficienti". E' un passaggio della lettera diFrancesco al Nunzio a Kiev, mons. Visvaldas Kulbokas, in occasione dei mille giorni di guerra in. E' la parola "PACE", scrive ilusando le maiuscole, "purtroppo dimenticata dal mondo d'oggi, che vorremmo sentire risuonare nelle famiglie, nelle case e nelle piazze della cara" ma "purtroppo, almeno per ora, non è così".Francesco prega affinché il Signore "converta i cuori e li renda capaci di avviare percorsi di dialogo, di riconciliazione e di concordia".