Pagano un Rolex con banconote false, scoperti dalla polizia

In seguito a una denuncia per truffa commessa in danno del proprietario di un orologio d’oro di ingente valore, gli agenti del commissariato di Bassano del Grappa, sotto la direzione della procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova, hanno avviato un’articolata attività investigativa.