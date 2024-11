Padovaoggi.it - Padova, in arrivo un tour de force di 7 gare (minimo) in 29 giorni, ma con un Spagnoli in più

Leggi su Padovaoggi.it

E per chiudere l'anno niente di meglio di 7 partite in 29. Forse 8, qualora ilpassasse il turno di Coppa Italia C contro il Caldiero. I ragazzi di Andreoletti, complice il rinvio della gara contro l'Atalanta Under 23, dal 23 novembre al 22 dicembre sono attesi da tantissimi impegni.