Ternitoday.it - Otto ternani nel nuovo consiglio regionale: ecco chi entra a Palazzo Cesaroni, nomi e preferenze

Leggi su Ternitoday.it

sui banchi deldi. La chiusura delle urne – in attesa della proclamazione ufficiale degli eletti – consegna questo quadro. Si tratta di quattro consiglieri per la maggioranza di centrosinistra e altrettanti per il centrodestra, fra conferme.