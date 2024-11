Fanpage.it - Otto razzi colpiscono base militare italiana Unifil in Libano, ira di Crosetto: “Intollerabile”

Cinque militari italiani dei caschi blu Onu più vicini alle esplosioni sono stati portati in infermeria in osservazione ma le loro condizioni non destano preoccupazioni. Ira dicontro Israele che però accusa i miliziani di Hezbollah di essere i responsabili dei lanci.