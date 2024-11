Lanazione.it - Nuovi accertamenti sui telefoni. Indagini lunghe e complesse

. Proseguono lesull’omicidio di Oratoio. Rezart Arshiaj, per tutti Beni, il 37enne originario dell’Albania, fu ucciso da un uomo (accompagnato di sicuro da almeno un complice) con una raffica di colpi di pistola poco dopo le 21 del 6 ottobre, mentre rientrava a casa a Oratoio. Si lavora fin dall’inizio suicellulari: quello della vittima per prima, dei familiari e le celleche dei killer. Per ricostruire non solo le ultime ore di vita del giovane ma anche la sua vita qui a Pisa dove era arrivato pochi anni fa.della squadra mobile della questura perché sarebbe stata esclusa fin da subito la pista passionale e quella della vendetta con il "Kanun", il codice consuetudinario diffuso nella cultura albanese. La famiglia ancora sotto choc, dopo aver ricondotto i resti del giovane a casa, dove si è tenuto l’ultimo saluto, è tornata in Italia.