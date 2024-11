Ilrestodelcarlino.it - Nuova Virtus Cesena. Liquidata la pratica Fidenza

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Successo per la Fse Progettiche nel campionato di basket di serie B femminile, ha liquidatocon 29 punti di scarto (51-80), arrivando a quota 10 in classifica, bottino che vale la conquista, in coabitazione, del terzo posto. Nel primo quarto, la Fse comincia a premere sull’acceleratore passando dal +2 (2-4) al +13 grazie a un’ispirata Pollini: le romagnole chiudo i primi dieci minuti in pieno controllo sul 10-27. Nel secondo periodocambia approccio, riscaldando i motori di Meschi e Podestà: così la Fse perde tranquillità e in attacco gioca a mente obnubilata, senza riuscire a costruire gioco, trovando punti derivati esclusivamente da soluzioni estemporanee. Fortunatamente la difesa regge per non far riavvicinare troppo le padrone di casa (30-40 al 20’).