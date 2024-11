Fanpage.it - “Non banalizzate stupro e violenza di genere”: la testimonianza finale di Gisèle Pelicot, abusata da 50 uomini

è entrata in aula ad Avignone, in Francia, per la sua quarta ed ultimanel processo persessuale a carico del marito Dominique, che la drogava per consentire a sconosciuti trovati online di violentarla. "Non cambierò il cognome perché oggi il mondo sa chi sono per quello che ho fatto in tribunale. Voglio che i nipoti siano orgogliosi"