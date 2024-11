Vanityfair.it - Nicole Kidman: «Mia madre era la mia bussola. L'ho persa, ma continua a essere la forza trainante di tutta la mia vita»

La vincitrice dell'Oscar, di nuovo in corsa per Babygirl ci racconta di come suasia stata fondamentale: «Ciò che desiderava per me e per mia sorella era che sentissimo come donne di poter esprimere noi stesse». L'intervista per l'Hollywood Issue 2025 di Vanity Fair