NFL 2024 2025 i risultati di Week 11 e le classifiche aggiornate

Anche la domenica di11 della regular season NFL va in archivio e i Kansas City Chiefs incassano il primo ko stagionale. I campioni in carica cedono in casa dei Buffalo Bills di Josh Allen, che guida i suoi al successo per 30-21 con un decisivo rushing touchdown negli ultimi minuti di partita a chiudere la pratica. In AFC va ai Pittsburgh Steelers il sempre molto sentito matchup contro i Baltimore Ravens, mentre nel Sunday Night Football ancora una volta i Cincinnati Bengals giocano alla grande in attacco, ma la difesa è troppo incostante per fermare Justin Herbert e i suoi Los Angeles Chargers. In NFC si confermano le tre della division North: i Lions dominano dal primo all’ultimo minuto i malcapitati Jacksonville Jaguars, i Minnesota Vikings sconfiggono i Tennessee Titans e i Green Bay Packers come quasi sempre in tempi recenti riescono a imporsi sui rivali dei Chicago Bears.