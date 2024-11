Livornotoday.it - "Nerone", domenica 24 novembre il vernacolo pisano al Teatro Quattro Mori

Leggi su Livornotoday.it

Uno spettacolo nato nell'immediato dopoguerra per saziare la sete di allegria che la popolazione pisana (e non solo) manifestava dopo un periodo di immani sciagure. È questo quanto andrà in scena al24alle 16 con "", produzione de il Crocchio Goliardi.