Bergamonews.it - Nel capannone in disuso consumi anomali di energia: così nella Bassa è stato scoperto un traffico internazionale di sigarette

Leggi su Bergamonews.it

È partita da Bergamo l’indagine che ha portato al sequestro di oltre 50 tonte di tabacco in diversi Paesi europei. Undiche sul mercato avrebbero fruttato 13 milioni di euro. Arresti e perquisizioni sono in corso. Al lavoro ci sono le polizie di Belgio, Bulgaria, Francia, Germania, Grecia, Lettonia, Lituania, Polonia e Olanda. Ma èBergamasca che l’organizzazione criminale smantellata in queste ore ha commesso alcuni piccoli, gravi passi falsi.Gli operai fantasma e la fabbrica clandestinaL’inizio delle indagini risale a più di un anno fa. A insospettire i carabinieri unin, attorno al quale si registra uno strano viavai di camion. Di gente non se ne vede, eppure qualcuno all’interno deve esserci. Per sciogliere ogni dubbio, vengono effettuati degli accertamenti suidi: registrano picchiper una fabbrica dismessa.