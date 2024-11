Sbircialanotizia.it - Natale, Openjobmetis: “Oltre 5.000 opportunità di lavoro in tutta Italia”

Leggi su Sbircialanotizia.it

I settori che devono far fronte all’aumento dell'attività, sono quelli della logistica, della grande distribuzione organizzata (gdo) e della vendita al dettaglio Con l'arrivo delle festività natalizie, cresce la domanda di personale stagionale in. Anche nel 2024 ilsi conferma dunque un periodo ricco diprofessionali: con, agenzia per il .