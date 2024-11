Natale Openjobmetis | Oltre 5 000 opportunità di lavoro in tutta Italia

Leggi su .com

(Adnkronos) – Con l'arrivo delle festività natalizie, cresce la domanda di personale stagionale in. Anche nel 2024 ilsi conferma dunque un periodo ricco diprofessionali: con, agenzia per il, sono5.000 le posizioni aperte in numerosi ambiti. In particolare, i settori che devono far fronte all’aumento dell'attività, .L'articolo: “5.000diin” proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.