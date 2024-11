Lapresse.it - Napoli: morta 17enne coinvolta in incidente domenica scorsa

Milano, 19 nov. (LaPresse) – Non ce l’ha fatta Alessia Piccirillo, 17 anni,nell’stradale avvenuto laa Vico Equense, in provincia di. La ragazza viaggiava in sella a una moto insieme con un 18enne quando, per cause in corso di accertamento, il giovane ha perso il controllo del moto andando a sbattere contro un muretto. Nell’impatto, il 18enne aveva perso la vita, mentre la ragazza era stata portata in gravissime condizioni nell’ospedale del Mare, dove oggi è deceduta.